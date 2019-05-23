Гладковский назвал дело против себя "фейковым" и пообещал подавать в суд на СМИ

"Никакого "дела Гладковского" не существует. Для всестороннего и беспристрастного расследования я указом президента Украины был уволен с занимаемой должности. Расследование дел, в которых упоминается фамилия моего сына, которые, очевидно, были искусственно скомпилированы из лживых провокационных фактов и проданы за 30 сребреников уже доказали, что никакого отношения ко мне и членам моей семьи к каким-либо сделкам не было установлено", - говорится в сообщении Гладковского.

Экс-замсекретаря СНБО подчеркивает, что в своей жизни много отдал стране, привлекая сотни миллионов долларов инвестиций в развитие экономики и создав десятки тысяч рабочих мест на предприятиях, которые работают и платят налоги в бюджет.

"Начиная с 2014 года в качестве первого заместителя секретаря СНБО, председателя Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля мной лично было приложено немало усилий для развития украинской армии и выхода ее на качественно новый уровень. Лживые обвинения определенных политиканов и предателей вредят не только моей репутации, но и наносят огромный удар по армии, стране и ее обороноспособности", - подчеркнул Гладковский.

Также он заявил, что будет обращаться в суды за дальнейшее распространение ложной информации, вредящей имиджу и деловой репутации.