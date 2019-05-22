План поездок Зеленского заполнен на ближайшие месяцы, - замглавы АП Пристайко

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "112 Украина".

"У нас есть план, который мы разработали на ближайшие месяцы, куда совершит первые визиты новоизбранный Президент. Куда будет самый - мы сообщим в ближайшее время. Мы приглашены на большое количество мероприятий, включая 4, 5 июня, и есть другие места. Нас приглашают на много мероприятий. Мы сейчас выбираем, куда нам следует ехать, особенно в первые визиты ", - заявил Пристайко.

Президент Владимир Зеленский назначил дипломата Вадима Пристайко заместителем главы Администрации Президента. Пристайко с июля 2017 - глава Миссии Украины при НАТО.