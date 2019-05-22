Абромавичус обсудил в Администрации президента свое возможное назначение

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Обсуждали государственные предприятия, и не только банки, должны делать, как сложится сейчас ситуация по Кабмину, а также программы МВФ. Рабочие вопросы, в том числе кадровые, так как сейчас назначаются заместители, обсуждали также, кого могли назначить, что касается экономики. Есть много вариантов", - рассказал он.

Абромавичус отметил, что у него есть несколько мыслей по поводу того, чем он "мог бы быть полезен для президента и страны", однако они нуждаются в обдумывании.

"В министерстве сейчас нет таких возможностей. У меня никогда не было желания работать в АП, это во-первых. И во-вторых, в парламенте, Верховной Раде", - подчеркнул он.

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