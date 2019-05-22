Слов "запрет" и "русский язык" в тексте закона нет, - Ельченко направил Совбезу ООН разъяснения относительно украинского закона о языке

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Запрос России (относительно обсуждения "языкового закона" - ред.)... это еще одна попытка манипуляции с ее стороны Минскими договоренностями и попытка отвлечь внимание от российской агрессии против Украины. Запрос на проведение заседания имел лишь одну цель — дать российской делегации трибуну для распространения пропаганды относительно "страданий" русскоязычного населения в Украине", - пишет Ельченко.
Украинский дипломат пояснил действующему председателю Совета безопасности, постоянному представителю Индонезии, что принятие закона не имеет никакого отношения к выполнению Минских соглашений.
"Это внутренние дела Украины и Совету безопасности, в функции которого входит поддержание международных мира и безопасности, он не должен рассматривать вопросы функционирования государственного языка в Украине", - добавил он.
По мнению Ельченко, произвольная интерпретация Минских соглашений и обвинения в сторону Украины, которые России таки удалось произнести на заседании, которое так и не состоялось, не имеют ничего общего с действительностью. Он перечислил положения Минских договоренностей и закона о специальном статусе, принятом в Украине, но который вступит в силу только после возвращения украинского суверенитета над оккупированными территориями.
"Российский представитель пытался убедить Совет Безопасности, что этот закон запрещает русский язык. На самом же деле, слово "запрет" не используется в его тексте ни разу, а слово "защита" - десятки раз. На 45 страницах, в 17 931 слове текста закона ни разу не упоминается "русский язык", - подчеркнул дипломат.
Постпред Украины также заверил, что закон не дискриминирует языка национальных меньшинств или иностранных языках на территории Украины, а напротив, гарантирует право на обучение на языках национальных меньшинств и коренных народов в начальной школе наряду с государственным языком.
Кроме того, закон о языке был нужен для заполнения законодательного вакуума на выполнение требований Конституции. В следующие шесть месяцев, отметил Ельченко, также будет принят закон о национальных меньшинствах и коренных народах. Наконец, пишет он председателю Совбеза ООН, "закон не распространяется на сферу приватного общения и религиозных обрядов".
Ельченко также предоставил исчерпывающий перечень запретов украинского языка в рамках политики русификации, которую Москва проводила по отношению Украины по меньшей мере с 1720 по 1989 год, чтобы предоставить нынешним дискуссиям исторического контекста.
"Естественно, что возникает вопрос, почему Россия столь упорно пытается уничтожить украинский язык. Ответ прост. Потому что украинский язык и идентичность до сих пор воспринимаются российскими правителями как экзистенциальная угроза идеи "Русского мира", - пояснил он.
По словам Ельченко, учитывая это, не удивляет, что Россия захотела вынести этот вопрос на заседание Совбеза ООН.
"Однако, как показало процедурное голосование, Совет - не то место, куда Москве следует приносить свои внутренние переживания. Взамен, Россия должна сконцентрироваться на восстановлении, создании, построении и развитии отношений со своими соседями, основанных на принципах уважения национального суверенитета и невмешательстве во внутренние дела", - подытожил дипломат.
Текст письма будет распространен как официальный документ Совета Безопасности ООН.