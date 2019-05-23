Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Евгений Марчук, который до 19 мая был представителем Украины в Трехсторонний контактной группе, информирует Цензор.НЕТ.

"Принцип обмена заложниками "всех на всех" Украина поддерживает. Но что получается: обменялись списками. Мы передали "туда" по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного Красного креста (МКК) подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А про других наших 80 человек ничего не знают и они их не нашли.

Однажды к таким ненайденных даже попали двое наших военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ господин Т. Фриш. На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу", - пишет Марчук.

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Также, по словам Марчука представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" лиц, совершивших особо тяжкие преступления, не имеющие никакого отношения к войне в Донбассе ( совершили эти преступления во время событий на Майдане (спецназ "Беркута") или 2 мая в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье).

"Поэтому Украина "ЗА" принцип обмена "всех на всех", но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов", - подчеркнул экс-представитель Украины в ТКГ.

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