Назначение Богдана главой АП вызвало "некоторые вопросы" в Вашингтоне, - Хербст

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Впрочем выводы в США будут делать по реальным шагам команды президента, рассказал экс-посол США в Киеве Джон Хербст.

"Назначение Андрея Богдана (на должность главы Администрации Президента Украины. – Ред.) вызвало некоторые вопросы. Но важной вещью является политика, а также действия нового президента и его команды", - отметил бывший высокопоставленный американский дипломат.

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Таким образом, он прокомментировал информацию, которая появилась недавно в украинских СМИ о том, что спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в разговоре с Владимиром Зеленским настойчиво рекомендовал не назначать Андрея Богдана на должность главы АП.

В то же время, как сообщалось, в Госдепе не стали комментировать этот разговор, при этом отметив, что делегация США на инаугурационных мероприятиях в Киеве, в которую входил Курт Волкер, "провела очень продуктивную дискуссию по широкому кругу вопросов с президентом Зеленским".

Во внешнеполитическом ведомстве США дали понять, что поддерживают продолжение курса Украины на проведение реформ, борьбу с коррупцией и верховенства права.