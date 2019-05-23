Представитель Зеленского в Раде Стефанчук предлагает сократить количество нардепов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - рассказал Стефанчук.

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Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука представителем в Верховной Раде.