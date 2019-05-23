Реформирование Генштаба продолжится на принципах, заложенных сотрудничеством с НАТО, - Хомчак

"Реформирование Генерального штаба уже началось. Оно началось с того момента, как Украина заявила, что она идет по курсу, направленному на запад, в европейское содружество, и с дальнейшим вступлением, возможно, в НАТО или с сотрудничеством с НАТО. Поэтому однозначно, что мы в том направлении будем работать", - сказал Хомчак журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Работа с стратегическими советниками в Министерстве обороны, в Вооруженных силах организована, она идет, поэтому мы отклоняться от той работы не будем", - добавил он.

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