Наша действующая Конституция далеко не идеальна. Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений, - глава АП Богдан

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава АП сказав в интервью телеканалу "112".

"Конечно, у нас много мнений по реформированию Конституции. Все президенты начинали всегда конституционную ассамблею, она по-разному называлась, и разрабатывали проекты новых Конституций. Возможно, мы тоже пойдем по этому пути, но пока такое решение не актуально. У нас есть более насущные проблемы. У нас есть правовая проблема, и общество должно понимать, что наша действующая Конституция, которая то возвращалась, то отменялась, возвращалась снова, далеко не идеальна. Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений, экономики опять-таки. Потому что сильная Конституция, где зашито много противовесов, взаимного контроля различных органов, является первым мотиватором развития общества и экономики. Есть развитые страны, где Конституция работает на отлично. Поэтому, возможно, да, но это точно не в первые годы правления новоизбранного президента", - заявил Богдан.

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Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана, который ранее был его советником по юридическим вопросам, главой своей администрации. По данным журналистов, он сделал это вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.

Бывший глава Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко утверждает, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента сразу по 2 критериям закона об очищении власти.

Один из авторов закона о люстрации, народный депутат Егор Соболев пообещал, что назначение Богдана будет оспорено в суде.