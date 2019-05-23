"Опасно и безответственно", - Вакарчук об идее референдума о мирных соглашениях с РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Понимает? Так или иначе, но это не новая политика. Это - старая политика ", - написал Вакарчук.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал среди своих приоритетов прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.

На следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.