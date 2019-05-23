Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.05.19 10:42

"Опасно и безответственно", - Вакарчук об идее референдума о мирных соглашениях с РФ

Лидер партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук назвал "безответственной" идею референдума о мирных соглашениях с Россией.

вакарчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Понимает? Так или иначе, но это не новая политика. Это - старая политика ", - написал Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закона о референдуме нет. Провести его нельзя, - Залищук

Опасно и безответственно, - Вакарчук об идее референдума о мирных соглашениях с РФ 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы ожидаем пояснений, чтобы понять о чем все-таки речь": Кремль об идее референдума в Украине по переговорам с РФ

20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал среди своих приоритетов прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.

На следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100