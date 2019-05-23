"Приватбанк" подал иск к Коломойскому в США (обновлено)

Согласно информации на сайте суда, гражданский иск был подан 21 мая текущего года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Какая-либо информация о сроках его рассмотрения на сайте пока отсутствует.

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Ресурс Law360 утверждает, что среди ответчиков также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Согласно публикации Law360, в иске также фигурируют три "агента" этой схемы - Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаим Шохет (Chaim Schochet) и Уриэль Цви Лабер (Uriel Tzvi Laber) и около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.

В своем заявлении ПриватБанк заявил о миллиардных убытках. По его данным, ответчики использовали средства для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более, чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки, указывает этот юридический ресурс. Деньги пошли на приобретение "стратегически важных" предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, а значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд, утверждается в иске.

По данным Law360, ПриватБанк обвиняет всех причастных якобы в несправедливом обогащении (unjust enrichment), мошенническим переводам (fraudulent transfers), гражданском сговоре (civil conspiracy) и alter-ego liability (т.н. вопросы "корпоративной вуали" – ИФ).

ПриватБанк представлен в суде юристами из Abrams & Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, говорится в публикации.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

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В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

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