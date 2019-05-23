Зеленский умный и серьезный человек, он хорошо учится. Не думаю, что он способен сделать хуже, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом и.о. министра обороны Степан Полторак сообщил в интервью "Настоящему времени".



"Мое впечатление от первой встречи: он слушал, и он, думаю, что прислушивается к мнениям других. На сегодня, после первой встречи, не думаю, что он способен сделать хуже. Главное, чтобы человек хотел учиться. Президент Украины – опытный человек в плане обучения, он учится очень хорошо. Я думаю, что он умный человек, и он не будет делать неправильных шагов. И есть люди, которые смогут посоветовать ему

Он достаточно серьезный человек. Мы говорили о таких вещах, что у нас сегодня, к сожалению, есть десять обстрелов и один раненый. Два человека погибли в зоне проведения операции Объединенных сил, поэтому нам было просто не до шуток", - сказал он.

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Полторак также отметил, что мечтает о том, чтобы Украина никогда больше не вернулась в 2014 год.

"Эксперименты над армией заканчиваются очень плохо. И для нас они закончились тем, что мы потеряли Крым, Донецк и Луганск", - сказал он.

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