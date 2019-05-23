Китайская госкорпорация CNBM: При таком подходе к инвесторам международный иск против Украины неизбежен

Китайская государственная корпорация CNBM, которая владеет в Украине десятью солнечными электростанциями, заявляет о практически неизбежной подаче международного инвестиционного иска против Украины за непредоставление права китайскому инвестору на справедливое правосудие. Об этом заявил в интервью "Украинским новостям" генеральный директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее Министерство юстиции Украины получило уведомление об урегулировании инвестиционного спора вокруг принадлежащей CNBM солнечной электростанции ООО "Восход Солар" в Николаевской области. "Уведомление о намерении разрешить инвестиционный спор через процедуру переговоров" - это документ, предвосхищающий судебное разбирательство инвестора против государства Украина. Такое разбирательство будет начато, если стороны не придут к урегулированию проблемы в переговорном процессе. На подготовку ответа у правительства есть 6 месяцев.

По мнению Юнджи Чен, действия государственных органов Украины указывают на то, что иска вряд ли удастся избежать.

Он напомнил, что после попытки рейдерского захвата одного из активов в Украине, ареста имущества и счетов компанией были поданы апелляционные жалобы на все действия правоохранительных органов и представителей судебной системы. Кроме того, CNBM обратилась в Межведомственную комиссию по защите прав инвесторов и противодействию незаконному поглощению и захвату предприятий.

"Параллельно с нашими цивилизованными действиями в рамках закона – происходят удивительные события, которые, к сожалению уже стали для нас привычными: суды продолжают неприкрыто поддерживать позицию рейдера, сотрудники силовых органов мгновенно исполняют заготовленные заранее незаконные решения, в прессе публикуются откровенно лживые заявления. За все это время никто из представителей прокуратуры не встретился с нами", - рассказал он.

"Тем самым все больше раскручивается скандал международного масштаба, ставя под угрозу не только работу нашего бизнеса, но и в целом инвестиции из Китая в Украину", - считает представитель CNBM.

"Мы стоим на страже наших государственных интересов, но и уважаем интересы Украины – мы готовы инвестировать дальше, мы подписали соглашение с Министерством энергетики, мы досрочно погасили кредит перед госбанком, мы предоставили все материалы в правоохранительные органы подтверждающие необоснованность обвинений. Почему же тогда силовые структуры и судебная система здесь действует в частных, а не государственных интересах? Уверены, рано или поздно этому будет дана справедливая оценка как в Украине, так и на международном уровне. При таком подходе со стороны госорганов, к сожалению, международный иск уже почти на 100% неизбежен. А поскольку международный арбитраж и суд в Одессе немного отличаются, то мы примерно можем предсказать результат этого спора", - добавил он.

Ранее СМИ связывали подачу иска CNBM против Украины напрямую с действиями силовиков и компании предпринимателя Павла Фукса.