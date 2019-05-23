Переговоры с РФ вести нужно, но очень осторожно, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Настоящему времени".

"С Россией переговоры вести нужно. Единственное – нужно быть очень осторожными, потому что я, честно говоря, немного знаю примеров в истории, когда Россия договорилась и потом сдержала бы слово. Особенно, когда она договаривается со страной, которая имеет меньший потенциал, меньшую армию, меньше возможностей и меньшую территорию", - сказал Полторак.

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В то же время он отметил, что более или менее РФ придерживается договоренностей тогда, когда разговаривает с США, и то не по всем вопросам.

20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал среди своих приоритетов прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.

На следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.