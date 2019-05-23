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23.05.19 12:29

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", БПП и "Батькивщина", - опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент по пятипроцентному барьеру могли бы пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность", ВО "Батькивщина".

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", БПП и "Батькивщина", - опрос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг данным, партию "Слуга народа" готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 8,3%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 7,3%, ВО "Батькивщина" – 7,1%.

Партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,2%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 3,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 43,8%, еще четыре партии набирают больше 5%, восемь - преодолевают 3%-й барьер в Раду, - опрос "Рейтинга"

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