Систему петиций нужно заменить народным вето - достаточно каждой бабушке в селе купить по смартфону, - Стефанчук

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.



"Мы хотим заменить систему петиций, которые не работают, реальным влиянием народного вето… Оно работает во многих странах. Если Верховная Рада принимает законы 16 января (скандальные диктаторские законы от 16 января 2014 года, ограничивающие права граждан. В настоящее время они отменены. – Ред.), то с помощью IТ-технологий народ мобилизуется и накладывает вето. Для этого достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфоном… Мы посчитали с экономистами, что выгоднее каждой бабушке в деревне купить смартфончик", - заявил Стефанчук.



На вопрос, за какие деньги это можно осуществить, он ответил: "За те, что будут освобождены от проведения бумажных процедур голосования, существующих по методичкам XVIII века".

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"Мы говорим о комплексных вещах на будущее, потому что сегодня система выборов построена на идеологии XVIII века. Оказывается, в государстве, где все равны перед законом, влиять могут только люди, которые оказались в конкретный день, конкретное время в конкретном месте. В период глобализации общества – это нонсенс", - добавил Стефанчук.