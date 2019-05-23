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23.05.19 12:38

Зеленский оставил Свириденко уполномоченным Президента по вопросам реабилитации участников боевых действий, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Свириденко Уполномоченным Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий Указ №319 / 2019 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Свириденко Вадима Васильевича Уполномоченным Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий", - говорится в Указе.

Зеленский оставил Свириденко уполномоченным Президента по вопросам реабилитации участников боевых действий, - указ 01
Фото: Свириденко /Facebook

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Отметим, что сначала на президентском сайте вышел Указ об увольнении Свириденко с должности уполномоченнго Президента по вопросам реабилитации участников боевых действий.

"1. Освободить Свириденко Вадима Васильевича от должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий.

2. Признать утратившим силу статью 1 Указа Президента Украины от 22 ноября 2018 N9 386 "Об Уполномоченном Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий"", - говорится в Указе №318/2019.

Справка. Вадим Свириденко - ветеран АТО, занимал должность уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО с 01.12.2016 года.  Во время президентской гонки активно поддерживал Петра Порошенко.

"Я, Свириденко Вадим, выбираю президентом и главнокомандующим Порошенко Петра Алексеевича. Я вижу за ним будущее и мы все победим. Слава Украине", - сказал он во время своего выступления на Всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог" в феврале 2019 года.

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