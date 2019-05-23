Зеленский о назначении Хомчака: Ожидаю, что в ВСУ станет "меньше советского" и будут внедряться западные стандарты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в своем Twitter.

"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, в то же время на деле будут внедряться западные стандарты. Вооруженные силы Украины должны стать на один уровень с лучшими армиями мира", - написал он.

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Как сообщалось, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.

Муженко с июля 2014 года был начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.

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