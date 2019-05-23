Приказ выяснить у военных их отношение к переговорам с "Л/ДНР" содержал искаженную информацию и сейчас отменен. Начата служебная проверка, - ОК "Север"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу оперативного командования "Север" в Facebook.

"Указанная в документе информация предполагала прогнозирование возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также принятие предупредительных мер на будущее по защите гражданского населения. Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена ​​на всех граждан Украины без исключения и не означала привлечение только военнослужащих", - говорится в заявлении.

В оперативном командовании "Север" по данному поводу назначена служебная проверка.

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Ранее появилась информация о том, что экс-начальник Генштаба Муженко 18 мая поставил задачу выяснить отношение армии к переговорам с "Л/ДНР".

"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с "ДНР", "ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психлогического обеспечения (доложить. - Ред.) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия", - говорилось в приказе, копия которого оказалась в распоряжении Фонда "Вернись живым".