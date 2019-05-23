"Избирательный процесс необратим", - глава ЦИК Слипачук об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина", об этом она сказала на брифинге в четверг в Киеве.

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"В соответствии с действующим законодательством, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим", - сказала она.

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Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

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