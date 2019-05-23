Избирательная кампания в Раду стартует 24 мая, - ЦИК. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук на брифинге 23 мая.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео 5 канал

"Сегодня, 23 мая 2019 года, фактически после публикации в соответствии с законом указа президента Украины от 21 мая 2019 года о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов, и, в соответствии с законом Украины о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после публикации, то есть, с 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения о его начале", - сказала Слипачук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Избирательный процесс необратим", - глава ЦИК Слипачук об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады. ВИДЕО

Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Положения Конституции не были соблюдены", - Порошенко прокомментировал попытку Зеленского распустить ВР