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23.05.19 13:37

Избирательная кампания в Раду стартует 24 мая, - ЦИК. ВИДЕО

Избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду начинается 24 мая, на следующий день после публикации соответствующего указа президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук на брифинге 23 мая.

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"Сегодня, 23 мая 2019 года, фактически после публикации в соответствии с законом указа президента Украины от 21 мая 2019 года о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов, и, в соответствии с законом Украины о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после публикации, то есть, с 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения о его начале", - сказала Слипачук.

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Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

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