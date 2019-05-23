Надеюсь, что ракетная программа будет продолжаться, - Турчинов

Об этом сообщил Александр Турчинов, передает Цензор. НЕТ.

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По его словам, продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса "Вильха" и "сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности "Вильха - М" и ракет с кассетной боевой частью "Вильха - Р"".

Александр Турчинов также отметил, что испытания будут продолжаться до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун", и выразил надежду, что они также пройдут удачно.

"Украинские ученые и производственники продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой до конца года принять на вооружение ракеты "Вильха-М","Вильха-Р" и мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун". Надеюсь что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные проекты будут реализовываться по утвержденному плану, и работа по укреплению обороноспособности нашего государства не остановится", - сказал он.