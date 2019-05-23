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23.05.19 13:53

Мы сплочены и работаем, - глава НБУ Смолий заявил, что ни он, ни его команда в отставку не собираются

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий не собирается в отставку.

смолий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах конференции "Коммуникация центрального банка: от тайны – к прозрачности" в Киеве в четверг.

"Моя команда сплочена и работает, никто пока не говорил о том, что готов или хочет уйти со своей должности. Мы абсолютно сплочены, работаем и надеемся, что это также будет одним из признаков финансовой стабильности. Никаких движений в команде НБУ не предусматривается", - сказал он.

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Смолий добавил, что в настоящее время какого-либо политического давления на НБУ нет: "Мы не ощущаем сегодня давления на Нацбанк. Мы надеемся, что будем оставаться независимой институцией, как это прописано в законе".

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