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23.05.19 13:56

ЦИК может не успеть провести тендеры для печати и доставки бюллетеней для выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия может не успеть подготовиться к выборам в назначенный срок, поэтому ожидает от президента, Верховной Рады и Кабинета министров внесения изменений в законы о государственных закупках.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське" об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

"Законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в данном случае продлится всего 58 дней. Подчеркиваем, что сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса ... По действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет напечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс", - подчеркнула она.

ЦИК считает, что несоответствие законодательства может привести к невозможности проведения ряда процедур:

"Я надеюсь и ожидаю от президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров немедленного принятия решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 в соответствии с законами Украины и лучших демократических европейских практик", - сказала председатель ЦИК.

Напомним, избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду начинается 24 мая, на следующий день после публикации соответствующего указа президента. 

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