Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Совета Европы, 22 мая президент Венецианской комиссии получил письмо с просьбой к Венецианской комиссии предоставить заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка".

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Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

В понедельник, 20 мая, члены Совета безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ относительно украинского "языкового закона".