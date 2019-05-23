Лещенко передал в ГПУ оригиналы документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Лещенко на своей странице в Facebook, прикрепив скан-копию протокола.

"Сегодня во время допроса в Генпрокуратуре передал следствию оригиналы документов, которые мне во вторник вернуло ФБР в связи с окончанием следствия и осуждением Манафорта в Америке. Публикую протокол возвращения мне вещественных доказательств от ФБР", - написал Лещенко.

Нардеп отметил, что среди переданных в прокуратуру документов есть оригинальные с подписями Манафорта и печатью компании "Дэвис Манафорт".

"Они (документы, - Ред.) позволяют отследить перевод одной из сумм, которая фигурирует в "амбарной книге" Партии регионов. Среди документов есть и на перевод от Януковича на Манафорта 750 тыс. долларов со счета оффшорной компании с Белиза, который был открыт в Кыргызстане", - сообщил Лещенко.

Он также добавил, что аналогичная сумма с аналогичной датой фигурирует в "черной бухгалтерии" Виктора Януковича.

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