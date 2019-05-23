Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.05.19 14:09

Лещенко передал в ГПУ оригиналы документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов

Во время допроса в Генеральной прокуратуре народный депутат Украины Сергей Лещенко передал следствию оригиналы документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которых фигурирует бывший главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт.

лещенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Лещенко на своей странице в Facebook, прикрепив скан-копию протокола.

"Сегодня во время допроса в Генпрокуратуре передал следствию оригиналы документов, которые мне во вторник вернуло ФБР в связи с окончанием следствия и осуждением Манафорта в Америке. Публикую протокол возвращения мне вещественных доказательств от ФБР", - написал Лещенко.

Лещенко передал в ГПУ оригиналы документов по черной бухгалтерии Партии регионов 01

Нардеп отметил, что среди переданных в прокуратуру документов есть оригинальные с подписями Манафорта и печатью компании "Дэвис Манафорт".

"Они (документы, - Ред.) позволяют отследить перевод одной из сумм, которая фигурирует в "амбарной книге" Партии регионов. Среди документов есть и на перевод от Януковича на Манафорта 750 тыс. долларов со счета оффшорной компании с Белиза, который был открыт в Кыргызстане", - сообщил Лещенко.

Он также добавил, что аналогичная сумма с аналогичной датой фигурирует в "черной бухгалтерии" Виктора Януковича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завтра иду на допрос в ГПУ, где передам материалы по делу Манафорта и "черной кассе" ПР, - Лещенко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100