Хотим низких тарифов - надо тянуться к инновациям возобновляемой энергетики, - Зеленский на iForum

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая на iForum 2019 в четверг в Киеве.

"На самом деле, у нас очень много вызовов. Я скажу несколько тезисов. Мы хотим низких тарифов - надо меньше бла-бла-бла об этом - нужно тянуться к инновациям возобновляемой энергетики. Мы хотим экологический чистый и доступный транспорт - нам нужно сделать инфраструктуру для электромобилей и беспилотников", - сказал он.

Зеленский указал, что слова о "хорошем будущем для наших детей" будут просто пустыми фразами, пока в сфере образования не будут применяться инновации.

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"Вы сами знаете, что без инноваций нет конкуренции, без конкуренции нет рабочих мест, производства, налогов", - подчеркнул президент.

"Cтapушкa Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля. И это уникальное событие. Впервые с 1882-гo года. Зa двa года дo этого они сделали эксперимент и сутки пpoжили бeз угля. Британцы показывают, что вecь мир отходит от угля. Что делаем мы? У ниx Poттepдaм-, другими словами, у нac Poттepдaм+. Это абсолютно два разных мировозрения", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что в Украине должны происходить инновационные изменения.

"Конечно, мы с вами не можем все поменять. Но мы должны меняться, иначе у нашей страны просто нет шансов. Мы должны инновационно меняться", - сообщил Зеленский.