Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.05.19 14:45

Реформа экстренной медицины стартует в Украине, - Гройсман

Уже к концу года обновленные диспетчерские должны сформировать единую электронную систему и появятся первые результаты пилотных проектов в Донецкой, Винницкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве.

Реформа экстренной медицины стартует в Украине, - Гройсман

Об этом премьер Владимир Гройсман сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, в планах:

- обновление специализированного санитарного транспорта;
- закупка современных диспетчерских систем;
- проведение специальных тренингов по повышению квалификации медиков;
- перестройка приемных отделений больниц;
- переформатирование алгоритмов принятия вызова - в сторону скорости и эффективности работы врачей;
- просмотр обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад;
- запуск новых механизмов оплаты труда - работник скорой должен получать достойную зарплату.

"Цель - сделать экстренную помощь доступной и максимально эффективной", - подытожил премьер.

Читайте также: В 2019 году Рада должна утвердить первый в истории Украины гарантированный пакет медицинских услуг, - Супрун

Реформа экстренной медицины стартует в Украине, - Гройсман 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100