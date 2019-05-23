Портнов подал еще одно заявление на Порошенко, ГБР изучает документ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своем Telegram-канале

"Утром зарегистрировали в Государственном бюро расследовании заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через оффшорные сделки. В течение нескольких недель ждём от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества", - написал Портнов .

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил журналистам, что изучает заявление Портнова о совершении экономического преступления пятым президентом, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня к нам обратился Портнов, он подал заявление о совершении уголовного правонарушения бывшим президентом Украины. Это заявление принято, мы рассматриваем, изучаем его будет принято законное решение", - сказал Труба.

По его словам, в данном заявлении речь идёт о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней".

Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года. "Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал он.

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