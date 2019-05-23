Заседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли

Генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков не пришли на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по убийству Катерины Гандзюк. Об этом в начале заседания сказал председатель ВСК, внефракционный народный депутат Борислав Береза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня, пожалуй, уже последнее или предпоследнее такое заседание. Другое будет только для того, чтобы сформировать позицию по отчету и подготовить отчет", - сказал он.

Береза отметил, что на заседание был приглашен Луценко. "К сожалению, его нет", - констатировал он.

Кроме того, добавил депутат, приглашен был и Аваков, который на заседание не явился. Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев пришел на заседание, но впоследствии ушел, оставив на ВСК своего заместителя Виталия Невгада.

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Также на заседании присутствовал отец Екатерины Виктор Гандзюк, который отметил, что уже в течение 9 месяцев СБУ, МВД и ГПУ расследуют дело об убийстве его дочери. "Порошенко и Луценко в личных разговорах обещали мне, что заказчики будут найдены и наказаны. Порошенко и Луценко лично обещали мне, что Мангер будет за решеткой. Сейчас Мангер не за решеткой, сейчас другим заказчикам даже не объявлено подозрение", - сказал он.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

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15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен.