Инновация от Kasta. Оплачивайте улыбкой в отделениях KastaPost по всей стране

И это действительно приносит результат, ведь компания является лидером по продажам в категории "Одежда и обувь" и уверенно продолжает свое инновационное развитие, внедряя новые продукты. Такие как KastaID - платежный инструмент, который позволяет оплачивать покупки биометрией лица.



Используя этот новый сервис клиенты платформы теперь могут автоматически оплачивать только те товары, которые подошли им после примерки в одном из 104 отделений KastaPost, работающих в Украине. И сделать это можно улыбкой, которую зарегистрирует установленная ​​камера. Но для этого обязательно иметь установленное мобильное приложение Kasta.ua, быть участником программы лояльности KastaBlack и подключить банковскую платежную карту.





Главная задача сервиса - улучшить пользовательский опыт для покупателей. А также максимально минимизировать случаи, когда вы не угадываете с размером или фасоном. Влияет это положительно и на скорость операций в отделениях, ведь система может сама определять личность клиента и сигнализировать работникам о том, какой именно заказ следует вынести со склада.

Для использования платежного сервиса KastaID клиент компании должен зарегистрироваться в приложении Kasta.ua, предоставить свои персональные данные, а также загрузить личную фотографию. После чего подключить банковскую карту, с которой в дальнейшем будут автоматически списываться средства за покупки на сайте Kasta. Ну и, конечно же, нужно иметь активированную услугу KastaBlack.







Функция автоматического распознавания лица на базе технологии Amazon Rekognition дает возможность масштабировать данную услугу по всей национальной сети отделений KastaPost. Amazon Rekognition основан на проверенной, хорошо масштабируемой технологии глубокого обучения, разработанной экспертами Amazon в области компьютерного зрения для ежедневного анализа миллиардов изображений и видео. Такое нововведение компании Kasta помогает еще больше усовершенствовать опыт покупок клиентов Kasta в интернете, снять барьер страха непопадания с размером и дать возможность частичной оплаты заказа (только за те вещи, которые подошли).

Именно внедрение этой сверхсовременной технологии, как комментирует генеральный директор Kasta Андрей Логвин, дает возможность постепенно ввести полную автоматизацию платежей с помощью биоидентификации. И в будущем каждый клиент будет иметь возможность оплачивать товары даже не взяв из дома кошелек или мобильный телефон. Ведь для покупки будет достаточно только улыбки.

Буквально несколько лет назад подобная технология считалась чем-то фантастическим. Сейчас же она превращается в реальность для всех украинцев, благодаря совместному проекту Kasta, компании Visa и Приватбанка. Именно это партнерство и позволило реализовать KastaID - первый массовый сервис биометрической оплаты покупок в стране.



Внедряя эту технологию Kasta планомерно выполняет свою миссию - удивлять клиентов и превращать онлайн-шопинг в удобный, быстрый и дешевый процесс. А также постепенно приближает будущее, в котором вам вообще будет не нужна наличка. Это, кстати, в перспективе значительно повышает уровень жизни горожан. Ведь экономия времени при оплатах автоматически позволяет лучше чувствовать себя в черте города и иметь больше времени для собственных дел.





Пользователи KastaID могут делать это уже сейчас. Выбирая товары и оплачивая их улыбками. Будущее шоппинга настало. Благодаря Kasta.

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