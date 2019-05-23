Петиция "За отставку Зеленского" набрала за сутки необходимые 25 тыс. голосов

Электронная петиция за отставку президента Владимира Зеленского на официальном сайте главы государства набрала более 25 тысяч голосов за первые сутки после регистрации, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам автора петиции Максима Безрука, голосование за Зеленского "в большинстве своем было протестным", и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73% избирателей.

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"Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

"Создается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки", - отмечает автор.

Напомним, для того, чтобы ее рассмотрел президент, петиция должна собрать 25 000 голосов за 92 дня.