НАТО призвало РФ покинуть оккупированный Крым, в Москве ответили, что у них "хватит сил и средств защищать свою землю"

Об этом он сказал журналистам в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

Российский политик заявил, что призывы НАТО покинуть оккупированный Крым "отражают общий антироссийский курс альянса" и "служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России"

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Слуцкий считает что "ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу".

22 мая глава военного комитета НАТО Стюарт Пич на заседании руководителей генеральных штабов стран заявил, что альянс не признает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией и потребовал от Москвы вывести военных с территории оккупированного полуострова.

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