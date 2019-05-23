"Мы не согласились бы на такой томос", - Филарет заявил, что иерархи на Объединительном соборе не знали содержания томоса

Об этом он рассказал в интервью проекту "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Константинопольский патриарх дал нам томос про автокефалию. Но мы на Соборе не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос", – заявил Филарет.

По словам иерарха, полученный от Вселенского патриарха документ ставит Православную церковь Украины в зависимость от Константинополя – такую же, в какой УПЦ (МП) находится от РПЦ.

"По названию мы – автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь. Так же, как Украинская православная церковь Московского патриархата имеет независимость в управлении, но входит в состав Московского патриархата", – заявил Филарет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Филарет встретился с представителями Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж

Почетного патриарха ПЦУ не устраивает название "Православная церковь Украины". Филарет считает, что оно исключает украинцев, живущих за границей. Кроме того, он возмущен тем, что Константинопольский патриархат не разрешил главе ПЦУ варить миро (освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания. – Ред.) и взял на себя роль посредника в разрешении конфликтов внутри украинской церкви.

"Ни у одной автокефальной церкви, которая получила томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, нет таких пунктов. ... Мы не отказываемся от томоса, но не будем исполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять", – пообещал Филарет.

Также на Цензор.НЕТ: Лично я перед собором никаких обещаний не давал. Последняя договоренность была изложена на бумаге без моего присутствия, - Епифаний об обвинениях Филарета

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания.

Читайте также: Филарет первым подписал постановление Поместного Собора о самороспуске УПЦ КП, - ПЦУ. ДОКУМЕНТ

В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".