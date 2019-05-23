Пункты пропуска с оккупированными территориями переходят на летний режим работы, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

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В сообщении отмечается: "С 1 июня 2019 и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил осуществляться с 06.00 до 20.00.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ "Золотой" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";

КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";

КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";

КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".