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23.05.19 17:42

Лещенко предполагает, что 24 мая фракция БПП лишит его депутатского мандата

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко предполагает, что 24 мая на собрании депутатов фракции "Блока Петра Порошенко" его лишат мандата, после чего Генпрокуратура сможет начать против него активные следственные действия.

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Об этом Лещенко сказал перед допросом в Генпрокуратуре 23 мая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко на заседании Верховной Рады 22 мая объявила о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко" четырех народных депутатов, в том числе и Сергея Лещенко.

На прошлой неделе Лещенко назвал "трагифарсом" уголовное производство, которое открыла в отношении него Специализированная антикоррупционная прокуратура. Оно касается покупки элитной квартиры в центре Киева за якобы взятки.

"Это дело, которое касается квартиры, по моему убеждению, уже трагифарс ... Трагифарс не мой, а трагифарс Юрия Луценко и его заместителя Назара Холодницкого, потому что они - это чиновники эпохи [президента Украины] Порошенко, которые должны идти со своих постов", - сказал Лещенко во время брифинга возле Верховной Рады.

По его словам, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий открыл производство за получение взятки "в соответствии с публикацией, которая была размещена на анонимном сайте под названием "Антикор" за подписью несуществующего журналиста".

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