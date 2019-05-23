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23.05.19 18:24

Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ у Золотого, возле Николаевки и Песков применили ПТРК, - пресс-центр ОС

С начала суток враг 6 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ у Золотого, возле Николаевки и Песков применили ПТРК, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4.

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Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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