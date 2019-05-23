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23.05.19 18:49

Офицер 23 отдельного мотопехотного батальона задержан на взятке 5 тыс. грн за выдачу удостоверения УБД, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранителями выявлен факт вымогательства взятки командиром взвода 23 отдельного мотопехотного батальона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Офицер 23 отдельного мотопехотного батальона задержан на взятке 5 тыс. грн за выдачу удостоверения УБД, - военная прокуратура 01

Установлено, что при выдаче военнослужащему М. удостоверения УБД лейтенант требовал от матери бывшего подчиненного взятку в сумме 5 тыс. гривен.

В четверг, 23 мая, после передачи указанной суммы взятки, нечистый на руку офицер задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Офицер 23 отдельного мотопехотного батальона задержан на взятке 5 тыс. грн за выдачу удостоверения УБД, - военная прокуратура 02

Военной прокуратурой Запорожского гарнизона задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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