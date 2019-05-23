Экс-переводчику Гройсмана Ежову, обвиняемому в госизмене, продлили арест

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Срок ареста Ежова заканчивался 3 июня, и прокурор Игорь Крынин в связи с этим подал ходатайство о продлении содержания под стражей.
Он обосновал такую меру тем, что на свободе подсудимый, по его мнению, может скрыться, оказать давление на свидетелей или продолжить совершать правонарушения. Прокурор заявил, что Ежов может бежать в Россию, так как ранее часто туда выезжал, а российские спецслужбы якобы собирались оформить ему гражданство.
Пророссийски настроенный адвокат Валентин Рыбин возразил против удовлетворения ходатайства. По его словам, Ежов обвиняется в совершении конкретных действий - в том, что он пересылал по электронной почте материалы о работе правительства сотруднику российской разведки по имени Александр. Однако, по мнению защитника, во время судебного следствия прокуратура не смогла доказать, что документы, которые якобы пересылал Ежов могли навредить Украине, и то, что они адресовались именно российскому разведчику. Поэтому, как считает адвокат, нет никаких оснований держать его клиента в СИЗО.
Сам Ежов в своем выступлении выразил протест в связи с тем, что заседания по его делу происходят очень редко, и на них не рассматривается ничего, кроме продлении ареста.
По его словам, заявления прокурора о том, что на свободе, он может продолжить совершать преступление абсурдны, поскольку он давно не работает переводчиком премьера, а Владимир Гройсман вообще подал в отставку. Вместе со своим адвокатом Ежов попросил суд отпустить его из-под стражи.
Заслушав стороны, суд удалился в совещательную комнату, после чего объявил решение - удовлетворить ходатайство прокурора. Судья Елена Первушина, которая председательствовала на заседании, обосновала свое решение тем, что статья, которая инкриминируется Ежову, особенно тяжелой и не предусматривает иной меры пресечения. При этом судья признала, что во время суда риски пребывания обвиняемого на свободе действительно уменьшились, но не насколько, чтобы освободить его из-под стражи. Арест Ежову был продлен до 21 июля.
23 мая суд снова не успел рассмотреть ничего, кроме меры пресечения. Следующее заседание по делу запланировано на 2 июля.
СБУ задержала личного переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова 20 декабря 2017. С тех пор он находится под арестом. Против Ежова открыли производство по статье 111 Уголовного кодекса - государственная измена.