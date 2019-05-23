Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко

На заседании в четверг представители гособвинения заявили ходатайство о том, что данное дело должно рассматриваться по процедуре специального судебного рассмотрения, без присутствия обвиняемого, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Судьи удовлетворили наше ходатайство и предоставили нам разрешение на заочное судебное разбирательство Онищенко", - сказал прокурор САП Роман Симкив.

После этого, как рассказал прокурор, адвокаты Онищенко заявили ходатайство об отмене постановления об объявлении его в розыск.

"По выходу из совещательной комнату суд обязал САП предоставить заверенную копию решения суда Испании об экстрадиции Онищенко в Украину", сказал он, отметив, что этот документ уже был подан, но теперь его надо предоставить суду в надлежаще заверенном виде. В связи с этим суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства до 31 мая 10:00.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 8 февраля директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро завершило досудебное расследование в отношении Онищенко.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

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Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный – в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу и в настоящее время находится в розыске.