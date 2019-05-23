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23.05.19 19:29

В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области совместно с пограничниками изъяли партию контрафактных сигарет, стоимостью 800 тыс. грн, которые были подготовлены для незаконного перемещения через границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" в пограничной полосе украинской-румынской границы были обнаружены и изъяты 20 тыс. пачек контрафактных табачных изделий известных торговых марок. Сигареты не были оклеены акцизными марками и предназначались для незаконного перемещения через государственную границу Украины.

В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн 02

В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн 03

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Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 800 тыс. гривен.

В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн 04
В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн 05
В Черновицкой области налоговики изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 800 тыс. грн 06

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По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Продолжается следствие.

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