Думаю, Зеленский вскоре назначит членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, - Кучма

Об этом он заявил на встрече с завершающим свое пребывание в должности председателя СММ ОБСЕ Ертурулом Апаканом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря Кучмы Дарку Олифер.

"Я глубоко убежден, что Президент Зеленский полностью осознает как важность Нормандского формата, так и Минского процесса. Думаю, в ближайшее время он примет соответствующие кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске", - отметил Леонид Кучма.

Леонид Кучма представлял Украину в Трехсторонней контактной группе с 2014 по 2018 гг. После него нашу страну на переговорах представлял Евгений Марчук. 19 мая Марчук оставил эту должность, и сейчас позиция представителя Украины в ТКГ свободна.

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