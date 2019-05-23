Прохожий в Харькове спас двухлетнего мальчика, выпавшего с шестого этажа

ЧП произошло на окраине Харькова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации местной полиции.

"Предварительно установлено, что 2-летний мальчик, проснувшись утром, когда его родители и 6-летний брат спали, решил поиграть на балконе. Одна из игрушек перелетела через перила. Ребенок залез на подоконник, потянулся за ней и, не удержав равновесие, выпал из балконного окна шестого этажа", – сказано в сообщении полиции.

Мальчик остался жив благодаря прохожему. 50-летний мужчина попытался его подхватить – и спас ребенка.

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Сейчас малыш находится в больнице. Ему сделали операцию, жизнь мальчика вне опасности. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Против родителей мальчика открыли производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком). Санкция предусматривает лишение свободы в виде наказания сроком от 2 до 5 лет.

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