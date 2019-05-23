Верховный суд получил второй иск о роспуске Рады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Верховного суда в Фейсбуке.
"В Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к президенту Украины о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что заявление подано физическим лицом в четверг, 23 мая. Указанное дело зарегистрировано под номером 9901/278/19.
Таким образом, в Верховном суде находятся два исковых заявления с аналогичными требованиями.