Верховный суд получил второй иск о роспуске Рады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Верховного суда в Фейсбуке.

"В Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к президенту Украины о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что заявление подано физическим лицом в четверг, 23 мая. Указанное дело зарегистрировано под номером 9901/278/19.

Таким образом, в Верховном суде находятся два исковых заявления с аналогичными требованиями.

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