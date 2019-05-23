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23.05.19 20:36

На Донетчине оккупанты на блокпостах не пропустили на ВНО по украинскому языку 71 школьника

В Донецкой области на блокпостах Гнутово и Оленивка оккупанты не пропустили на подконтрольную украинскому правительству территорию 71 школьника, которые направлялись на ВНО по украинскому языку.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сейчас: 71 ребенок не смог пересечь линию разграничения для сдачи экзамена по украинскому языку", - сообщил заместитель председателя Донецкой военно-гражданской государственной администрации Игорь Стокоз.

Родители детей утверждают, что они видели на блокпостах террористов списки с особыми пометками, согласно которым их детей не пропустили на подконтрольную Украине территорию.

Теперь абитуриентам с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые регистрировались на основную сессию и не смогли из-за блокирования попасть в пункт тестирования, смогут сдать ВНО в дополнительную сессию, которая состоится с 26 июня по 12 июля.

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"Такие случаи можно расценивать как обстоятельства, которые не зависели от воли абитуриента. Также дети с неподконтрольных территорий могут вступать в украинские вузы без ВНО через образовательные центры "Донбасс-Украина", которые будут работать с 3 июня до 27 сентября. В этом году их будет работать 40", - сказала директор фонда "Открытая политика"  Ирина Жданова.

В этом году на ВНО с неподконтрольной части Донецкой области зарегистрировалось 834 человека. Первый экзамен по математике сдавали 430 человек.

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