Без воды могут оказаться жители всей Донецкой области, - координатор "Дiй-Краматорск" Андрей Романенко

Об этом заявил координатор центра Дiй-Краматорск -Андрей Романенко.

По его словам в области отсутствует какой-либо общественный диалог по этому вопросу, а ОГА не спешит активно привлекать к ее решению правительство. "Большей частью проблемы (водоснабжения - ред) связаны с оккупацией части области, а это проблемы скорей национального, чем регионального уровня"

Решения, которые принимает Кабмин по этому вопросу активист называет "бредом и зазеркальем". "Что бы как-то решить проблему Кабинет министров принял просто гениальное решение - разрешил "Воде Донбасса" поставлять энергию самой себе. Правда, поскольку она ее не генерирует и не оплачивает, "Энергорынок" прекратил поставлять "Воде Донбасса" электроэнергию, которую она поставляла потом "Воде Донбасса"".

При этом часть области уже испытывает проблемы с водоснабжением – "Прошлый раз часть объектов отключали в начале апреля. Тогда без воды остались жители Константиновского и Торецкого района. Потом безводье дошло до Покровска." По словам Андрея Романенко в ближайшее время из-за отключения электроснабжения еще несколько районов и сел Донецкой области в жару окажутся без водоснабжения.

В комментариях к посту активиста пользователи опубликовали видео митинга в городе Покровск, на котором жители с маленькими детьми жалуются, что шахтерам из-за отсутствия нормального водоснабжения приходится после смены мыться в тазике.

23 мая началось отключение от электроэнергии КП "Компания "Вода Донбасса" за долги передпоставщиком "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго". Для решения сложной ситуации и обеспечения стабильного энергоснабжения КП "Компании "Вода Донбасса" и как следствие – водоснабжения всей Донецкой области 3 апреля состоялось совещание во главе с Вице-премьер-министром Украины - Министром регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Зубко Г.Г.

Во время совещания был подписан Протокол, где поручалось НРЭКП, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минрегион, Донецкой ОГА и Государственной аудиторской службе принять безотлагательно меры для урегулирования ситуации в недельный срок.

Позднее, 19 апреля во время визита в г. Мариуполь Донецкой области, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул необходимость системного решения вопроса. По состоянию на конец мая - неизвестно, какие меры были предприняты для урегулирования критической ситуации.