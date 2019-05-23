Партия Вакарчука "Голос" хочет идти на выборы вместе с "Силой людей"

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Общение происходит, предложение "Силе людей" подано, поэтому сейчас мяч, скорее, на поле коллег", - сказал Юрчишин.

Народный депутат Наталия Веселова, член партии "Сила людей" отметила, что молодые партии должны объединяться вокруг ценностей. А выбрать надо партию, которая уже является брендом.

"Надо выбрать бренд, надо выбрать ту партию, которая уже зарегистрирована, на базе которой можно идти всем", - сказала Веселова.

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Напомним, 16 мая рок-музыкант Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику вместе с новой политсилой - партией "Голос".

21 мая партия была зарегистрирована Министерством юстиции.