Россияне украли в Париже бриллиант стоимостью €45 млн

Двое мужчин пришли в отель, где остановилась политик. Они представились российскими экспертами по оценке драгоценностей, которых женщина приглашала, чтобы подтвердить стоимость бриллианта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

Однако во время оценки мужчинам удалось незаметно подменить камень. Когда Диубате это обнаружила, преступники уже скрылись.

Полиция французской столицы начала расследование по делу о краже, осуществленной организованной преступной группировкой. Информации о личности и гражданстве похитителей пока нет.

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Сейчас полиция проводит проверку и смотрит записи с камер видеонаблюдения.

Гвинея является одним из основных производителей алмазов в мире.