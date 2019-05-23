Российское оружие на Донбассе: ГПУ обнародовала очередные доказательства присутствия армии РФ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В ходе следственных (розыскных) действий в зоне проведения операции Объединенных сил сотрудниками ГПУ совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ выявлена снайперская винтовка СВД с оптическим прицелом ПСО-1 российского производства со штатным заводским прикладом и цевьем, которые поставляются по заказу Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Указанная снайперская винтовка найдена после уничтожения позиции снайпера российско-террористических войск вблизи населенного пункта Красногоровка Марьинского района Донецкой области в начале марта 2018 года.

Также, в населенном пункте Водяное Волновахского района Донецкой области военнослужащие ВСУ выявили 72-мм малогабаритный реактивный огнемет "МРО-А" с выстрелом, в характерной для Вооруженных сил РФ камуфляжной окраске.

По информации Министерства обороны Украины, указанные средства поражения на вооружении Вооруженных сил Украины не состоят.

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"Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований. В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.