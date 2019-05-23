Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.05.19 23:17

Сотрудники Администрации Президента подадут электронные декларации о доходах и имуществе, - Рябошапка

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка пообещал, что сотрудники Администрации Президента подадут электронные декларации об имуществе и доходах, хоть и не обязаны по закону этого делать.

руслан,рябошапка

Об этом он заявил в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Рябошапки, декларацию, в частности, подаст и глава администрации Андрей Богдан.

Рябошапка отметил, что критически относится к тому, что закон не обязывает подавать декларации работников АП.

"Мы говорили с нашими коллегами, декларации будут поданы. Я говорил с Богданом как с руководителем, и мы их представим", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части, - Рябошапка

При этом Рябошапка рассказал, что пока у него "физически нет времени" на то, чтобы заполнить декларацию.

"Но декларации будут поданы, в реестре, который ведет Национальное агентство по предупреждению коррупции. Мы должны показать пример", - резюмировал заместитель главы АП.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский показал декларацию за 2018 год: вилла в Италии, 5 квартир в Киеве и зарплата 347 тыс. грн в месяц

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100